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Драйзайтль о 5:4 с «Флоридой» после 0:3: «Это еще раз показывает всем, что «Эдмонтон» никогда не сдается. Но мы не хотим попадать в такие ситуации слишком часто»

Леон Драйзайтль высказался о камбэке «Эдмонтона» в 4-м матче финала Кубка Стэнли.

«Ойлерс» обыграли «Флориду» (5:4 ОТ, 2-2 в серии), уступая со счетом 0:3 после первого периода. 

При этом «Пантерс» удалось сделать счет 4:4 за 20 секунд до завершения основного времени. 

«Думаю, это еще раз показывает всем, что мы никогда не сдаемся. Не так ли? Мы верим, что как бы плохо все ни складывалось, если мы сумеем это преодолеть, то продолжим идти вперед. И тогда добьемся своего. 

Знаете, мы не хотим попадать в такие ситуации слишком часто. Но когда это происходит, мы отлично справляемся», – сказал немецкий форвард, набравший в матче 3 (1+2) очка и ставший автором победной шайбы в овертайме. 

Сумасшествие в финале Кубка Стэнли: «Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил в овертайме 4-го матча!

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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