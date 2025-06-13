Александр Тихонов о серии с командами CHL в Канаде: «Игры вызовут большой интерес по обе стороны океана. Жаль, они проводятся не в России и не в Беларуси»
Александр Тихонов высказался о предстоящей поездке российских юниоров в Канаду.
Ранее стало известно, что с 14 по 19 июня молодые российские игроки проведут серию матчей с командами CHL в Канаде. Хоккеисты российской команды являются клиентами агентства Дэна Мильштейна Gold Star Agency, которое организует эту поездку.
Игроки, которые сыграют в этих матчах, родились с 2008 по 2010 год. Скауты из всех 32 команд НХЛ уже зарегистрировались, чтобы посетить игры.
«Игры вызовут большой интерес по обе стороны океана. Жаль, они проводятся не в России и не в Беларуси.
Но я лично не против, чтобы эти матчи состоялись», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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