Александр Тихонов о серии с командами CHL в Канаде: «Игры вызовут большой интерес по обе стороны океана. Жаль, они проводятся не в России и не в Беларуси»

Александр Тихонов высказался о предстоящей поездке российских юниоров в Канаду.

Ранее стало известно, что с 14 по 19 июня молодые российские игроки проведут серию матчей с командами CHL в Канаде. Хоккеисты российской команды являются клиентами агентства Дэна Мильштейна Gold Star Agency, которое организует эту поездку.

Игроки, которые сыграют в этих матчах, родились с 2008 по 2010 год. Скауты из всех 32 команд НХЛ уже зарегистрировались, чтобы посетить игры.

«Игры вызовут большой интерес по обе стороны океана. Жаль, они проводятся не в России и не в Беларуси.

Но я лично не против, чтобы эти матчи состоялись», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.