Мильштейн о серии с командами CHL: «Элитное мероприятие. Я бы рекомендовал понаблюдать за Штырхуновым. У него есть потенциал стать одним из величайших защитников из России»

Дэн Мильштейн высказался о серии матчей молодых россиян с командами CHL в Канаде.

Россияне сыграют с канадскими командами в Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня. Игроки российской команды являются клиентами агентства Gold Star Agency, которое организует эту поездку.

«Это очень сильная и талантливая команда. Я бы особенно рекомендовал понаблюдать за праворуким защитником Владимиром Штырхуновым. У него есть потенциал стать одним из величайших защитников из России.

Это будет элитное мероприятие, ориентированное на качественную конкуренцию», – приводит слова гендиректора Gold Star Hockey, агента Дэна Мильштейна RG.

16-летний Владимир Штырхунов выступает в системе ЦСКА .

Молодые российские игроки проведут серию матчей с командами CHL в Канаде. Поездку организует агентство Gold Star Agency