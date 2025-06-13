Мильштейн о серии с командами CHL: «Элитное мероприятие. Я бы рекомендовал понаблюдать за Штырхуновым. У него есть потенциал стать одним из величайших защитников из России»
Дэн Мильштейн высказался о серии матчей молодых россиян с командами CHL в Канаде.
Россияне сыграют с канадскими командами в Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня. Игроки российской команды являются клиентами агентства Gold Star Agency, которое организует эту поездку.
«Это очень сильная и талантливая команда. Я бы особенно рекомендовал понаблюдать за праворуким защитником Владимиром Штырхуновым. У него есть потенциал стать одним из величайших защитников из России.
Это будет элитное мероприятие, ориентированное на качественную конкуренцию», – приводит слова гендиректора Gold Star Hockey, агента Дэна Мильштейна RG.
16-летний Владимир Штырхунов выступает в системе ЦСКА.
Молодые российские игроки проведут серию матчей с командами CHL в Канаде. Поездку организует агентство Gold Star Agency
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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