«Рейнджерс» изучают возможность подписать Проворова. Защитник «Коламбуса» может выйти на рынок 1 июля (RG)

«Рейнджерс» изучают возможность подписания контракта с Иваном Проворовым.

Об этом сообщает RG со ссылкой на свои источники.

«Рейнджерс» рассматривают Ивана Проворова в качестве кандидата. Это один из вариантов для усиления линии обороны», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Срок контракта 28-летнего защитника «Коламбуса» с кэпхитом 6,75 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом.

В регулярном чемпионате-2024/25 на счету Ивана Проворова 33 (7+26) очка в 82 матчах при показатале полезности «плюс 12».

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