«Коламбус» пытался подписать с Проворовым краткосрочный контракт. Уодделл встречался с агентом защитника
«Коламбус» общался с Иваном Проворовым на предмет нового контракта.
Действующее соглашение 28-летнего защитника с зарплатой 6,75 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.
После этого хоккеист может стать неограниченно свободным агентом
Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл встречался с агентом хоккеиста Марком Гандлером на драфт-комбайне на прошлой неделе, но неизвестно, была ли достигнута какая-либо договоренность.
Отмечается, что клуб пытался подписать с хоккеистом краткосрочный контракт.
В этом сезоне Иван Проворов набрал 33 (7+26) очка при полезности плюс 11 в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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