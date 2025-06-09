«Коламбус» пытался подписать с Проворовым краткосрочный контракт. Уодделл встречался с агентом защитника

«Коламбус» общался с Иваном Проворовым на предмет нового контракта.

Действующее соглашение 28-летнего защитника с зарплатой 6,75 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

После этого хоккеист может стать неограниченно свободным агентом

Генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл встречался с агентом хоккеиста Марком Гандлером на драфт-комбайне на прошлой неделе, но неизвестно, была ли достигнута какая-либо договоренность.

Отмечается, что клуб пытался подписать с хоккеистом краткосрочный контракт.

В этом сезоне Иван Проворов набрал 33 (7+26) очка при полезности плюс 11 в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .