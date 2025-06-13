«Трактор» подписал контракт с Коршковым на 2 года
Егор Коршков стал игроком «Трактора».
Срок контракта с форвардом рассчитан до конца сезона-2026/27.
В минувшем сезоне Егор Коршков провел за «Ак Барс» 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (8+15) очка. В плей-офф в его активе 1 передача в 5 играх.
11 июня «Ак Барс» расторг контракт с Коршковым по обоюдному согласию сторон.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Трактора»
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