«Трактор» подписал контракт с Коршковым на 2 года

Егор Коршков стал игроком «Трактора».

Срок контракта с форвардом рассчитан до конца сезона-2026/27.

В минувшем сезоне Егор Коршков провел за «Ак Барс» 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (8+15) очка. В плей-офф в его активе 1 передача в 5 играх.

11 июня «Ак Барс » расторг контракт с Коршковым по обоюдному согласию сторон.