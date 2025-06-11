Коршков продолжит карьеру в «Тракторе» («Чемпионат»)

Нападающий Егор Коршков продолжит карьеру в «Тракторе».

Об этом сообщает «Чемпионат ».

В минувшем сезоне Егор Коршков провел за «Ак Барс» 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (8+15) очка. В плей-офф в его активе 1 передача в 5 играх.

Сегодня форвард покинул «Ак Барс ». Контракт с 28-летним нападающим был расторгнут по обоюдному согласию сторон.