Каменский о «Витязе»: «Стараемся спасти. У клуба долги, он не может пройти лицензирование. Будущее команды решится до конца месяца, думаю»

Валерий Каменский высказался о финансовых проблемах «Витязя».

«Пока непонятно, что будет. Стараемся спасти, помочь. Но конкретику еще не могу никакую сказать.

Команда давно в лиге, хочется, чтобы она существовала. Но есть финансовые условия, которые должны выполняться.

Сейчас у клуба долги, он не может пройти лицензирование. Думаю, будущее «Витязя » решится до конца месяца», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

«Витязь» готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги клуба – 400 млн рублей («Матч ТВ»)

КХЛ запретила «Витязю» регистрировать новые контракты из-за финансовых проблем. Клуб должен 400 млн рублей («Матч ТВ»)