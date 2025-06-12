Каменский о «Витязе»: «Стараемся спасти. У клуба долги, он не может пройти лицензирование. Будущее команды решится до конца месяца, думаю»
Валерий Каменский высказался о финансовых проблемах «Витязя».
«Пока непонятно, что будет. Стараемся спасти, помочь. Но конкретику еще не могу никакую сказать.
Команда давно в лиге, хочется, чтобы она существовала. Но есть финансовые условия, которые должны выполняться.
Сейчас у клуба долги, он не может пройти лицензирование. Думаю, будущее «Витязя» решится до конца месяца», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.
«Витязь» готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги клуба – 400 млн рублей («Матч ТВ»)
КХЛ запретила «Витязю» регистрировать новые контракты из-за финансовых проблем. Клуб должен 400 млн рублей («Матч ТВ»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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