Владислав Третьяк: «Программа подготовки хоккеистов – комплекс уникальных методик. Она уже 6 лет внедряется в хоккейную систему России. Мы готовы делиться знаниями с дружественными странами»

Владислав Третьяк заявил, что ФХР готова делиться знаниями с другими странами.

Ранее стало известно, что ФХР и Иранская ассоциация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве.

«Отечественный хоккей на протяжении десятилетий воспитывал и выпускал десятки игроков, которые были лучшими в мире. В последние годы этот опыт был систематизирован, обработан и обогащен самыми современными инновациями спортивной подготовки.

В результате появилась Национальная программа подготовки хоккеистов – комплекс самых уникальных и эффективных методик, позволяющих массово выращивать отличных хоккеистов.

В российскую хоккейную систему эта программа внедряется уже 6 лет. Мы готовы делиться этими знаниями и методиками, помогать нашим дружественным странам прогрессировать, брать новые вершины», – заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.