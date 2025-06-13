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Демидов посетил консульство РФ в Оттаве. Там был организован торжественный прием в честь Дня России

Иван Демидов посетил прием в честь Дня России в консульстве РФ в Оттаве.

День России отмечается 12 июня. Его празднуют в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).

Нападающий Иван Демидов перешел в «Монреаль» из СКА по ходу сезона-2024/25. В регулярном чемпионате НХЛ он провел 2 матча и набрал 2 (1+1) балла. В его активе также 5 игр и 2 передачи в плей-офф Кубка Стэнли.

«Клиент агентства Gold Star Hockey Иван Демидов посетил консульство Российской Федерации в Оттаве, где был организован торжественный прием в честь Дня России.

Омский «Авангард» волею судеб также присутствует на фотографии», – сообщается в телеграм-канале хоккейного агенства Gold Star Hockey.

Фото: t.me/GoldStarHockey

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Gold Star Hockey
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