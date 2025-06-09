Крикунов о Ротенберге: «Видны задумки, которые он способен воплотить в реальность в другой команде. Даже если это будет не топ-клуб КХЛ, Роман сможет поднять его на новый уровень»

Владимир Крикунов высказался относительно отставки Романа Ротенберга из СКА.

Петербургский клуб расторг соглашение с Романом Ротенбергом и назначил Игоря Ларионова на пост главного тренера команды.

«Такова тренерская судьба: когда проигрывает команда – виноват тренер. Но, знаете, как говорится, поражение поражению рознь.

Можно проиграть, что называется, без шансов, а в случае со СКА такого явно нельзя сказать. Серия с «Динамо» в первом раунде могла развернуться в другую сторону. Да, бывают дни, когда шайба не идет в ворота, – сам с этим неоднократно сталкивался.

Но могу сказать, что у Романа были хорошие отношения с игроками – он отпустил в конце сезона за океан Александра Никишина и Ивана Демидова.

За время работы в СКА и сборной он поработал со многими звездами, и со всеми у него хорошие рабочие, а с кем-то даже и рабоче-дружеские отношения.

В работе Романа были видны задумки, которые он способен воплотить в реальность в другом клубе. Даже если это будет не топ-клуб КХЛ, уверен, что Роман сможет его поднять на новый уровень.

Команда получит хорошую медийность, высокие рейтинги в СМИ, а также дополнительных болельщиков», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .