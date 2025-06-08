Лукьянцев о призе лучшему новичку сезона для Демидова: «Ждал награду у Сурина, он выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом», неплохо показал себя»

Сергей Лукьянцев считает, что Егор Сурин достоин приза лучшему новичку сезона.

18-летний форвард «Локомотива» стал вторым в голосовании, уступив Ивану Демидову.

– Для вас Демидов был очевидным лучшим новичком КХЛ?

– Признаюсь честно, я смотрел церемонию закрытия и ждал эту награду у Егора Сурина , потому что он провел хороший сезон в КХЛ, неплохо показал себя в плей-офф и выиграл вместе с «Локомотивом » Кубок Гагарина .

По итогам голосования выбрали Демидова . Когда увидел, что в голосовании за приз имени Алексея Черепанова за меня отдали четыре голоса, то удивился.

Было неожиданно увидеть свою фамилию. Классно, что нашлись люди, которые выбрали меня лучшим. Низкий им поклон! – сказал нападающий МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев.