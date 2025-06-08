Лукьянцев о призе лучшему новичку сезона для Демидова: «Ждал награду у Сурина, он выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом», неплохо показал себя»
Сергей Лукьянцев считает, что Егор Сурин достоин приза лучшему новичку сезона.
18-летний форвард «Локомотива» стал вторым в голосовании, уступив Ивану Демидову.
– Для вас Демидов был очевидным лучшим новичком КХЛ?
– Признаюсь честно, я смотрел церемонию закрытия и ждал эту награду у Егора Сурина, потому что он провел хороший сезон в КХЛ, неплохо показал себя в плей-офф и выиграл вместе с «Локомотивом» Кубок Гагарина.
По итогам голосования выбрали Демидова. Когда увидел, что в голосовании за приз имени Алексея Черепанова за меня отдали четыре голоса, то удивился.
Было неожиданно увидеть свою фамилию. Классно, что нашлись люди, которые выбрали меня лучшим. Низкий им поклон! – сказал нападающий МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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