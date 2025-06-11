«Монреаль» хочет выменять молодого форварда в топ-6 для создания связки с Демидовым (Эллиотт Фридман)
«Монреаль» хочет усилить топ-6 молодым форвардом для связки с Иваном Демидовым.
Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
«Я слышал, что они ищут нападающего. По крайней мере частично эта история может быть сосредоточена на том, кого они видят в звене с Демидовым. Есть ли кто-то, на кого они посмотрели бы и сказали – да, вместе эти два парня могут прибавить?» – сказал Фридман.
Отмечается, что у «Канадиенс» есть активы – драфт-пики и молодые игроки – которые могут быть использованы для потенциального обмена.
19-летний Демидов дебютировал в НХЛ в концовке регулярного чемпионата, набрав 2 (1+1) очка в 2 играх. В 5 матчах в розыгрыше Кубка Стэнли он добавил еще 2 (0+2) балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости