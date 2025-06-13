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Стюарт Скиннер сыграет в воротах «Ойлерс» в 4-й игре финала, Стечер и Джефф Скиннер заменят Клингберга и Арвидссона

Стюарт Скиннер будет защищать ворота «Эдмонтона» в 4-й игре финала плей-офф.

В 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли вратарь был заменен после 5 пропущенных шайб от «Флориды» (1:6, 1-2). У него 18 из 23 отраженных бросков. Скиннера заменил Кэлвин Пикар, который отразил 7 из 8 бросков на своем отрезке.

В 4-й игре главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух намерен сделать две замены в составе. Трой Стечер заменит Джона Клингберга, Джефф Скиннер – Виктора Арвидссона.

Кноблаух также внес изменения в большинство пар защитников в линии нападения, в том числе поставив Коннора Брауна в звено с Коннором Макдэвидом и Райаном Нюджент-Хопкинсом.  

Джефф Скиннер тренировался в третьем звене с Адамом Хенриком и Трентом Фредериком, Кори Перри – в четвертом с Василием Подколзиным и Маттиасом Янмарком. Звено Леона Драйзайтля с Эвандером Кэйном и Каспери Капаненом осталось без изменений.

Стечер будет играть в паре с Дарнеллом Нерсом. Маттиас Экхольм сыграет в паре с Джейком Уолмэном, а Бретт Кулак – с Эваном Бушаром.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
logoЭдмонтон
logoДжефф Скиннер
logoФлорида
logoСтюарт Скиннер
logoВиктор Арвидссон
logoКэлвин Пикар
logoДжон Клингберг
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoТрой Стечер
logoРайан Нюджент-Хопкинс
logoЛеон Драйзайтль
logoМаттиас Янмарк-Нюлен
logoДжейк Уолмэн
logoКрис Кноблаух
logoБретт Кулак
logoМаттиас Экхольм
logoЭвандер Кэйн
logoКоннор Браун
logoКаспери Капанен
logoТрент Фредерик
logoВасилий Подколзин
logoКоннор Макдэвид
logoКори Перри
logoАдам Хенрик
logoЭван Бушар
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