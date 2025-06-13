Стюарт Скиннер сыграет в воротах «Ойлерс» в 4-й игре финала, Стечер и Джефф Скиннер заменят Клингберга и Арвидссона

Стюарт Скиннер будет защищать ворота «Эдмонтона» в 4-й игре финала плей-офф.

В 3-м матче финальной серии Кубка Стэнли вратарь был заменен после 5 пропущенных шайб от «Флориды» (1:6, 1-2). У него 18 из 23 отраженных бросков. Скиннера заменил Кэлвин Пикар , который отразил 7 из 8 бросков на своем отрезке.

В 4-й игре главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух намерен сделать две замены в составе. Трой Стечер заменит Джона Клингберга , Джефф Скиннер – Виктора Арвидссона .

Кноблаух также внес изменения в большинство пар защитников в линии нападения, в том числе поставив Коннора Брауна в звено с Коннором Макдэвидом и Райаном Нюджент-Хопкинсом.

Джефф Скиннер тренировался в третьем звене с Адамом Хенриком и Трентом Фредериком, Кори Перри – в четвертом с Василием Подколзиным и Маттиасом Янмарком. Звено Леона Драйзайтля с Эвандером Кэйном и Каспери Капаненом осталось без изменений.

Стечер будет играть в паре с Дарнеллом Нерсом. Маттиас Экхольм сыграет в паре с Джейком Уолмэном, а Бретт Кулак – с Эваном Бушаром.