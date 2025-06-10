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Защитник «Эдмонтона» Уолмэн оштрафован на 10 тысяч долларов по итогам 3-й игры против «Флориды»

Джейк Уолмэн оштрафован на 10 тысяч долларов за свои действия в игре плей-офф.

«Эдмонтон» проиграл «Пантерс» (1:6, 1-2) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Защитник «Эдмонтона» Джейк Уолмэн оштрафован на 5 тысяч долларов, максимально допустимую сумму в соответствии с Коллективным соглашением, за грубость против форварда «Флориды» Мэттью Ткачака во время третьей игры финала Кубка Стэнли во Флориде. Инцидент произошел на отметке 14:44 третьего периода. Уолмэн получил два малых штрафа за грубость, а также малый штраф за неспортивное поведение.

Уолмэн также оштрафован на 5 тысяч долларов за неспортивное поведение в инциденте с участием скамейки запасных «Флориды» во время третьей игры. Этот инцидент произошел на отметке 16:49 во втором периоде.

Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам», – говорится на сайте НХЛ.

Напомним, во втором периоде Энтони-Джон Грир в контакте с защитником Джейком Уолмэном вырвал у того крагу с руки и бросил ее на лавку «Пантерс». После этого хоккеист «Эдмонтона» в отместку облил водой скамейку «Флориды».

Игрок «Эдмонтона» окатил из бутылки скамейку «Флориды» – месть за украденную крагу

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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