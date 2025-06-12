Нюджент-Хопкинс может пропустить 4-й матч с «Флоридой» из-за травмы. Форвард «Эдмонтона» не тренировался 2 дня
Райан Нюджент-Хопкинс может пропустить 4-й матч финала Кубка Стэнли из-за травмы.
Форвард «Эдмонтона» пропустил две командные тренировки. Его место в первом звене команды с Коннором Макдэвидом и Кори Перри занял Джефф Скиннер.
Ранее сообщалось, что Нюджент-Хопкинс выступает на фоне повреждения. В третьей игре серии с «Флоридой» (1:6, 1-2) он провел на льду 15 минут и 34 секунды с полезностью «0».
В этом плей-офф на счету нападающего 18 (5+13) очков за 19 матчей при полезности «плюс 6».
Четвертая встреча финальной серии Кубка Стэнли состоится в ночь с 12 на 13 июня на домашней арене «Пантерс».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Эллиотта Фридмана
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