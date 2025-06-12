Кноблаух заявил, что «не имеет ничего против» игры Скиннера в 3-м матче с «Флоридой». Вратарь «Эдмонтона» в финале пропустил на 3,3 гола больше, чем ожидалось

Крис Кноблаух поддержал Стюарта Скиннера.

Голкипер «Эдмонтона » пропустил пять шайб и был заменен в третьем периоде третьего матча финала Кубка Стэнли против «Флориды» (1:6, 1-2).

«Не думаю, что вратарь пропустил плохие голы. Может быть, лишний отраженный бросок нам бы помог.

Но не имеет значения, насколько Стюарт сыграл хорошо, поскольку, скорее всего, это не внесло бы никаких изменений в этот матч. Я ничего не имею против Стю из-за его игры», – сказал главный тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух.

По данным Natural Stat Trick, в этой серии Скиннер пропустил на 3,3 гола больше, чем ожидалось. В третьей игре серии он пропустил на 2,48 гола больше, чем ожидалось.