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Гендиректор «Динамо»: «Джиошвили всегда отдается игре на 100%. Надеемся, его сила и характер помогут ему выйти на новый уровень в предстоящем сезоне»

Гендиректор «Динамо» высказался о новом контракте с Максимом Джиошвили.

Срок соглашения рассчитан на два года

«Рады объявить о том, что Максим Джиошвили остается с нами еще на два года! Этим летом нападающий вышел на рынок свободных агентов и имел предложения от других клубов, но мы нашли точки соприкосновения и решили продолжить наше сотрудничество.

Максим всегда отдается игре на сто процентов, не жалеет себя и работает на благо команды. Надеемся, что его сила и характер помогут ему выйти на новый уровень в предстоящем сезоне», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
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