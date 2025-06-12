Гендиректор «Динамо»: «Джиошвили всегда отдается игре на 100%. Надеемся, его сила и характер помогут ему выйти на новый уровень в предстоящем сезоне»

Гендиректор «Динамо» высказался о новом контракте с Максимом Джиошвили.

Срок соглашения рассчитан на два года

«Рады объявить о том, что Максим Джиошвили остается с нами еще на два года! Этим летом нападающий вышел на рынок свободных агентов и имел предложения от других клубов, но мы нашли точки соприкосновения и решили продолжить наше сотрудничество.

Максим всегда отдается игре на сто процентов, не жалеет себя и работает на благо команды. Надеемся, что его сила и характер помогут ему выйти на новый уровень в предстоящем сезоне», – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко.