«Динамо» продлило контракт с Джиошвили на 2 года. Сообщалось, что форвард может перейти в «Авангард»

«Динамо» продлило контракт с Максимом Джиошвили.

Соглашение между 29-летним нападающим и бело-голубыми рассчитано на два года. Ранее сообщалось , что Джиошвили может перейти в «Авангард».

В минувшем сезоне он провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (11+13) очка. В Кубке Гагарина на счету игрока 17 матчей и 9 (5+4) очков при полезности «плюс 6».

Всего в составе «Динамо » форвард провел три сезона. В его активе 209 матчей и 79 (47+32) очков.