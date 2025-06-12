«Динамо» продлило контракт с Джиошвили на 2 года. Сообщалось, что форвард может перейти в «Авангард»
«Динамо» продлило контракт с Максимом Джиошвили.
Соглашение между 29-летним нападающим и бело-голубыми рассчитано на два года. Ранее сообщалось, что Джиошвили может перейти в «Авангард».
В минувшем сезоне он провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (11+13) очка. В Кубке Гагарина на счету игрока 17 матчей и 9 (5+4) очков при полезности «плюс 6».
Всего в составе «Динамо» форвард провел три сезона. В его активе 209 матчей и 79 (47+32) очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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