Агент Джиошвили о новом контракте с «Динамо»: «Некоторые предлагали больше денег, но мы были в диалоге. В СКА произошли изменения, приняли такое решение»

Агент Максима Джиошвили прокомментировал новый контракт игрока с «Динамо».

29-летний форвард заключил соглашение на два года. Сообщалось , что он заработает 100 млн рублей по этому договору.

– Джиошвили переподписал контракт с «Динамо». Можно сказать, что вы довольны таким шагом? Чего ждете от него в ближайших двух сезонах?

– Если бы не хотели подписывать этот контракт, то не делали бы этого, потому что Максим находился на рынке неограниченно свободных агентов.

Жду от Максима не менее успешной игры, чем та, которую он показывал раньше. Хочется, чтобы он еще улучшил свою игру для болельщиков. Желаю, чтобы он своими действиями приносил пользу команде и помогал добиваться результатов.

К Максиму было много интереса со стороны разных клубов. Но он сразу сказал, что поменяет команду, только если будет очень сильное отличие от предложения, которое ему делало «Динамо».

Были незначительные и чуть более привлекательные предложения из других клубов, но Максим сказал, что мы покинем «Динамо» только при одном условии: предложение должно было очень сильно отличаться.

– В прессе активно обсуждался интерес к Максиму со стороны СКА. Насколько эта информация соответствовала действительности?

– Мы знаем, что в хоккейном клубе СКА произошли изменения, мы всегда были в диалоге с «Динамо », тренерским штабом и руководством команды, поэтому приняли такое решение.

Даже несмотря на интерес других команд, некоторые из которых предлагали больше денег, чем «Динамо», – сказал агент игрока Александр Черных .