Джиошвили получит 100 млн рублей от «Динамо» за 2 года (Михаил Зислис)
Максим Джиошвили заработает 100 млн рублей в «Динамо» за два года.
Сегодня 29-летний нападающий продлил контракт с бело-голубыми на два сезона.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Джиошвили получит по 50 миллионов рублей за каждый год соглашения.
В минувшем сезоне форвард провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (11+13) очка. В Кубке Гагарина на его счету 17 матчей и 9 (5+4) очков при полезности «плюс 6».
Всего в составе «Динамо» Джиошвили провел три сезона. В его активе 209 матчей и 79 (47+32) очков.
«Динамо» повторило оффер-шит «Авангарда» Рашевскому. Сообщалось, что омичи предложили 195 миллионов рублей форварду за 3 года
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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