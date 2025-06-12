Джиошвили получит 100 млн рублей от «Динамо» за 2 года (Михаил Зислис)

Максим Джиошвили заработает 100 млн рублей в «Динамо» за два года.

Сегодня 29-летний нападающий продлил контракт с бело-голубыми на два сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Джиошвили получит по 50 миллионов рублей за каждый год соглашения.

В минувшем сезоне форвард провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 (11+13) очка. В Кубке Гагарина на его счету 17 матчей и 9 (5+4) очков при полезности «плюс 6».

Всего в составе «Динамо » Джиошвили провел три сезона. В его активе 209 матчей и 79 (47+32) очков.

«Динамо» повторило оффер-шит «Авангарда» Рашевскому. Сообщалось, что омичи предложили 195 миллионов рублей форварду за 3 года