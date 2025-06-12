Агент вратаря Максима Дорожко высказался о ситуации в «Витязе» .

– Многие лидеры покидают «Витязь». По данным «Матч ТВ», у команды проблемы с трансферами и заявкой на следующий сезон. Уже начали искать для Дорожко новую команду?

– Про ситуацию в клубе я, честно говоря, не знаю. Официальной информации от клуба нет. Мы будем отталкиваться от официальной информации и принимать решение только после нее.

Информацию о том, что команда не примет участия в следующем сезоне, можно ведь и придумать. Поэтому на счет будущего Дорожко могу сказать одно: у него действующий контракт, Максим – игрок «Витязя», – сказал агент Станислав Романов.