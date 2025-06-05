Тренеру «Нефтехимика» Гришину нравятся «Эдмонтон» и «Миннесота»: «Матч Канада – Финляндия на ЧМ произвел впечатление. Хочется, чтобы твои команды тоже так играли»
Игорь Гришин рассказал о предпочтениях в НХЛ по стилю хоккея.
– Какой клуб НХЛ вам ближе всего по духу игры?
– Ну конечно, «Эдмонтон». Там Макдэвид с Драйзайтлем – лучшие игроки на планете.
Хотя вот мне нравится, как играет и «Миннесота». Быстрый хоккей от некрупных, но мобильных и подвижных ребят. Но где-то им тоже не хватает мастерства.
А недавно на меня произвел впечатление матч Финляндия – Канада на чемпионате мира. С таким удовольствием смотрел на уровень игры, на движение шайбы, перемещения игроков и открывания, на их уверенность и тонкие передачи.
Это прекрасно, и от такого тоже черпаешь вдохновение как тренер. Хочется, чтобы твои команды тоже так играли, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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