Гришин назначен главным тренером «Нефтехимика»
«Нефтехимик» объявил о назначении Игоря Гришина главным тренером.
«Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявляет о назначении нового главного тренера. Им становится Игорь Владимирович Гришин – опытный специалист с яркой тренерской биографией и серьезными достижениями.
Игорь Владимирович – мастер своего дела, чей путь включает работу с ведущими клубами России и юниорской сборной. В сезоне-2024/2025 он привел «Динамо» (Санкт-Петербург) к полуфиналу Кубка Петрова, а ранее, в 2022/2023, принес «Химику» (Воскресенск) золото ВХЛ, за что был признан лучшим тренером лиги», – говорится на сайте «Нефтехимика».
В Фонбет Чемпионате КХЛ Гришин работал в «Спартаке» в сезоне-2022/23.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Нефтехимика»
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