Гришин назначен главным тренером «Нефтехимика»

«Нефтехимик» объявил о назначении Игоря Гришина главным тренером.

«Хоккейный клуб «Нефтехимик » объявляет о назначении нового главного тренера. Им становится Игорь Владимирович Гришин – опытный специалист с яркой тренерской биографией и серьезными достижениями.

Игорь Владимирович – мастер своего дела, чей путь включает работу с ведущими клубами России и юниорской сборной. В сезоне-2024/2025 он привел «Динамо » (Санкт-Петербург) к полуфиналу Кубка Петрова, а ранее, в 2022/2023, принес «Химику» (Воскресенск) золото ВХЛ , за что был признан лучшим тренером лиги», – говорится на сайте «Нефтехимика».

В Фонбет Чемпионате КХЛ Гришин работал в «Спартаке» в сезоне-2022/23.