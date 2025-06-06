Вайсфельд о Гришине в «Нефтехимике»: «Для клубов с низким бюджетом его стиль проблематичен. Все зависит от того, будут ли с ним согласовывать трансферы»
Леонид Вайсфельд высказался о назначении Игоря Гришина тренером «Нефтехимика».
В среду нижнекамский клуб объявил о назначении 59-летнего специалиста.
– Тяжело ли будет Гришину в Нижнекамске?
– Тут смотря какие условия работы будут у него. Я не про финансовые условия, а будет ли он определять трансферы, будут ли с ним согласовывать подписания.
Вообще такой стиль игры, который Гришин проповедует, для клубов с низким бюджетом, с моей точки зрения, достаточно проблематичен. Но интересно будет посмотреть за тем, как он справится, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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