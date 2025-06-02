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«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать – Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах

Тренер вратарей ЦСКА оценил достижение Игоря Акинфеева по количеству трофеев.

В воскресенье армейцы победили «Ростов» в Суперфинале Фонбет Кубка России в серии пенальти (0:0, 4:3 по пен.). Защищавший в этом матче ворота ЦСКА Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом в истории – для 39‑летнего вратаря трофей стал 22‑м в карьере.

Также голкипер установил рекорд по количеству выигранных Кубков России – до него 8 раз турнир не выигрывал никто.

– Какое достижение в российском спорте может стоять выше рекорда Акинфеева?

– Игорь такой один – уникальный человек, личность, сумасшедшая харизма. Он имеет для клуба и для страны огромное значение.

– Достижение Игоря может стоять рядом с рекордом Овечкина или Дзюбы?

– Нет никакого смысла сравнивать. Овечкин хоккеист, Дзюба хороший футболист и нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы. Игорь достиг огромных успехов в футболе. Дай бог таких успехов каждому, – сказал Дмитрий Крамаренко.

Акинфеев – самый титулованный игрок в истории России! Аж 22-й трофей

ЦСКА забрал Кубок! Рекордный 8-й для Акинфеева – героя серии пенальти

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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