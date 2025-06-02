«Акинфеев такой один, нет смысла сравнивать – Овечкин хоккеист, Дзюба нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы, он имеет огромное значение для клуба и страны». Тренер вратарей ЦСКА о рекордах
В воскресенье армейцы победили «Ростов» в Суперфинале Фонбет Кубка России в серии пенальти (0:0, 4:3 по пен.). Защищавший в этом матче ворота ЦСКА Акинфеев стал самым титулованным российским футболистом в истории – для 39‑летнего вратаря трофей стал 22‑м в карьере.
Также голкипер установил рекорд по количеству выигранных Кубков России – до него 8 раз турнир не выигрывал никто.
– Какое достижение в российском спорте может стоять выше рекорда Акинфеева?
– Игорь такой один – уникальный человек, личность, сумасшедшая харизма. Он имеет для клуба и для страны огромное значение.
– Достижение Игоря может стоять рядом с рекордом Овечкина или Дзюбы?
– Нет никакого смысла сравнивать. Овечкин хоккеист, Дзюба хороший футболист и нападающий. Игорь – вратарь с большой буквы. Игорь достиг огромных успехов в футболе. Дай бог таких успехов каждому, – сказал Дмитрий Крамаренко.
Акинфеев – самый титулованный игрок в истории России! Аж 22-й трофей
ЦСКА забрал Кубок! Рекордный 8-й для Акинфеева – героя серии пенальти