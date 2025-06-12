«Металлург» заплатит 45 млн рублей Бараку за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Дерек Барак заработает 45 млн рублей в «Металлурге» за следующий сезон.

Ранее 30-летний нападающий подписал контракт с магнитогорским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Барак получит 45 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету форвард 68 матчей за «Витязь» в Фонбет чемпионате КХЛ и 42 (21+21) очка при полезности «0».

«Витязь» готовится к банкротству и выставил состав на продажу. Долги клуба – 400 млн рублей («Матч ТВ»)