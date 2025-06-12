Дэйли о недопуске России на ОИ-2026: «Прискорбно, что российским игрокам не представится возможность поучаствовать»
Билл Дэйли прокомментировал недопуск России к Олимпиаде-2026.
Ранее ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал это решение.
– Как вы знаете, сборная России по хоккею не будет допущена к участию в Олимпиаде-2026. По вашему мнению, плохо ли для хоккея, что Ови, Куч и другие не сыграют на турнире?
– Прискорбно, что нашим российским игрокам не представится возможность принять участие в Олимпиаде, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Фетисов о допуске России: «Мы вернемся только с флагом, гимном, извинениями за то, что пришлось пережить. Если кто-то из спортсменов хочет выступать в унизительном статусе – это их решение»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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