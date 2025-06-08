Дэйли о шансах России сыграть на Олимпиаде-2026: «Минимум. Мы следим за ситуацией и теоретически готовы к переменам, но другие расклады маловероятны»

В НХЛ высказались о шансах сборной России сыграть на в Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК ) поддержал недопуск команды.

При этом президент ФХР Владислав Третьяк заявил , что сохраняет надежду на участие сборной в турнире: «Надежда умирает последней. Еще все может перевернуться. До Олимпиады целый год, поживем – увидим».

«У сборной России минимум шансов на участие в Олимпийских играх 2026 года. Вы видели заявления Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета, исходя из которых становится понятно, что Россия не будет представлена на Играх. Мы следим за развитием ситуации и теоретически готовы к переменам, но на данный момент другие расклады маловероятны», – сказал вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.