«Авангард» все еще намерен подписать Рашевского, несмотря на повторение оффер-шита. «Динамо» хочет больше 110 млн рублей

«Авангарду» по-прежнему интересен Дмитрий Рашевский.

Омский клуб сделал 24-летнему форварду, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента, контрактное предложение (оффер-шит) с окладом 65 миллионов рублей за сезон. Соглашение рассчитано на три года.

«Динамо » повторило условия и сохранило за собой права на хоккеиста.

Тем не менее, как сообщает Михаил Зислис, «Авангард » все еще хочет приобрести нападающего и снова контактировал с московским клубом.

«Москвичам нужно явно больше предполагаемых мной 110 миллионов рублей», – написал журналист.

В минувшем сезоне нападающий провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 28». В плей-офф Кубка Гагарина у Рашевского 4 (1+3) балла за 16 матчей с полезностью «минус 6».