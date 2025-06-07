«Авангард» сделал оффер-шит Рашевскому. Форвард «Динамо» принял контрактное предложение омичей

«Авангард» сделал оффер-шит Дмитрию Рашевскому.

24-летний форвард «Динамо », находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение от «Авангарда ».

Теперь бело-голубые должны в течение недели повторить его, если хотят сохранить игрока в команде. Если московский клуб откажется, то Рашевский перейдет в «Авангард», а «Динамо» получит денежную компенсацию.

В минувшем сезоне нападающий провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 28». В плей-офф у Рашевского 1+3 за 16 матчей с полезностью «минус 6».

Ранее сообщалось , что «Динамо» сделало хоккеисту квалификационное предложение.