«Авангард» предложил Рашевскому 65 млн рублей за сезон, контракт – на 3 года. «Динамо» давало 40 млн рублей (Артур Хайруллин)
«Авангард» предложил Дмитрию Рашевскому 65 млн рублей за сезон.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее стало известно, что омский клуб сделал форварду «Динамо», находящемуся в статусе ограниченно свободного агента, контрактное предложение (оффер-шит).
Хоккеист принял его. У москвичей есть неделя, чтобы повторить условия, иначе Рашевский покинет клуб.
Отмечается, что «Авангард» дает 24-летнему игроку соглашение на 3 года. Бело-голубые делали квалификационное предложение с зарплатой около 40 млн рублей за сезон.
В минувшем сезоне нападающий провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности «плюс 28». В плей-офф у Рашевского 1+3 за 16 матчей с полезностью «минус 6».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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