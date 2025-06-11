«Динамо» повторило оффер-шит «Авангарда» Рашевскому. Сообщалось, что омичи предложили 195 миллионов рублей форварду за 3 года

«Динамо» повторило условия предложения «Авангарда» Дмитрию Рашевскому.

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее сообщалось , что омский клуб сделал 24-летнему форварду, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента, контрактное предложение (оффер-шит) на 65 млн рублей за сезон. Соглашение рассчитано на три года.

В минувшем сезоне Рашевский провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при полезности плюс 28. В плей-офф у форварда 1+3 за 16 матчей с полезностью минус 6.

Агент Рашевского о том, что хоккеист может уехать в НХЛ: «Не исключаю. У Дмитрия были разные варианты – он остановил выбор на «Авангарде»