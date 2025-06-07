Фаворит драфта НХЛ-2025 Миса равняется на Кучерова и Капризова: «Они крайние форварды, но мне импонирует их игра. Надеюсь, что в будущем буду таким же»

Фаворит драфта НХЛ Майкл Миса равняется на Никиту Кучерова и Кирилла Капризова.

18-летний центрфорвард был признан лучшим игроком юниорской лиги Онтарио в этом сезоне.

Он набрал 134 (62+72) очка в 65 играх, став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Канадец называется одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2025.

«Игроки, на которых я равняюсь, – это Кирилл Капризов и Никита Кучеров . Я знаю, что они оба крайние нападающие, но то, что они делают на льду, мне во многом импонирует.

Их действия в зоне атаки, их навыки плеймейкера. Когда я смотрю на них, то надеюсь, что в будущем буду таким же», – сказал Миса.