Фаворит драфта НХЛ-2025 Миса равняется на Кучерова и Капризова: «Они крайние форварды, но мне импонирует их игра. Надеюсь, что в будущем буду таким же»
Фаворит драфта НХЛ Майкл Миса равняется на Никиту Кучерова и Кирилла Капризова.
18-летний центрфорвард был признан лучшим игроком юниорской лиги Онтарио в этом сезоне.
Он набрал 134 (62+72) очка в 65 играх, став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Канадец называется одним из главных фаворитов драфта НХЛ-2025.
«Игроки, на которых я равняюсь, – это Кирилл Капризов и Никита Кучеров. Я знаю, что они оба крайние нападающие, но то, что они делают на льду, мне во многом импонирует.
Их действия в зоне атаки, их навыки плеймейкера. Когда я смотрю на них, то надеюсь, что в будущем буду таким же», – сказал Миса.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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