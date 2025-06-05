Данила Юров: «Главный феномен Капризова – хладнокровие, понимание игры. Это не наработать, такими рождаются»

Данила Юров высказался об игре Кирилла Капризова.

«Я считаю, что главный феномен Капризова – хладнокровие, понимание игры, ну и, конечно, хочется выделить чувство гола или отдать передачу.

Это не наработать, такими рождаются», – сказал новичок «Миннесоты» Данила Юров .