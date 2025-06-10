Ружичка намерен вернуться в НХЛ. «Спартак» не хочет повышать зарплату лучшему снайперу команды в сезоне (Metaratings)

Адам Ружичка намерен уйти из «Спартака» и вернуться в НХЛ.

Об этом сообщает Metaratings. Словацкий хоккеист ждет предложений от клубов лиги после первого июля, когда откроется трансферное окно.

26-летний форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.

Ранее сообщалось , что «Спартак » не хочет существенно повышать базовый оклад Ружички . В прошлом сезоне он получал 45 миллионов рублей.

Нападающий стал лучшим снайпером команды в Фонбет Чемпионате КХЛ (26 шайб в 65 играх при 45 очках) и розыгрыше Кубка Гагарина (7 шайб в 12 играх при 12 очках).

В НХЛ Ружичка выступал в составе «Аризоны» и «Калгари».