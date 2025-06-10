Ружичка намерен вернуться в НХЛ. «Спартак» не хочет повышать зарплату лучшему снайперу команды в сезоне (Metaratings)
Адам Ружичка намерен уйти из «Спартака» и вернуться в НХЛ.
Об этом сообщает Metaratings. Словацкий хоккеист ждет предложений от клубов лиги после первого июля, когда откроется трансферное окно.
26-летний форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не хочет существенно повышать базовый оклад Ружички. В прошлом сезоне он получал 45 миллионов рублей.
Нападающий стал лучшим снайпером команды в Фонбет Чемпионате КХЛ (26 шайб в 65 играх при 45 очках) и розыгрыше Кубка Гагарина (7 шайб в 12 играх при 12 очках).
В НХЛ Ружичка выступал в составе «Аризоны» и «Калгари».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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