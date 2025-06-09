Агент Рашевского о том, что хоккеист может уехать в НХЛ: «Не исключаю. У Дмитрия были разные варианты – он остановил выбор на «Авангарде»
Агент Дмитрия Рашевского допустил отъезд хоккеиста в НХЛ.
24-летний форвард «Динамо», находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда».
Утверждалось, что московский клуб повторит предложение (195 миллионов рублей за 3 года), после чего обменяет игрока в «Металлург» на денежную компенсацию в размере 150 млн.
– Ситуация на самом деле простая. «Динамо» сделало квалификационное предложение, а «Авангард» – оффер-шит.
У Дмитрия были разные варианты. Он остановил свой выбор на Омске. Теперь ждем решения «Динамо», по регламенту – в течение семи дней. Вот и все.
– При определенных обстоятельствах Рашевский может уехать в НХЛ?
– Не исключаю такой вариант, – сказал агент хоккеиста Александр Черных.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости