Агент Рашевского о том, что хоккеист может уехать в НХЛ: «Не исключаю. У Дмитрия были разные варианты – он остановил выбор на «Авангарде»

Агент Дмитрия Рашевского допустил отъезд хоккеиста в НХЛ.

24-летний форвард «Динамо», находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда ».

Утверждалось , что московский клуб повторит предложение (195 миллионов рублей за 3 года), после чего обменяет игрока в «Металлург» на денежную компенсацию в размере 150 млн.

– Ситуация на самом деле простая. «Динамо» сделало квалификационное предложение, а «Авангард» – оффер-шит.

У Дмитрия были разные варианты. Он остановил свой выбор на Омске. Теперь ждем решения «Динамо», по регламенту – в течение семи дней. Вот и все.

– При определенных обстоятельствах Рашевский может уехать в НХЛ?

– Не исключаю такой вариант, – сказал агент хоккеиста Александр Черных.