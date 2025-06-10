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Джиошвили продлит контракт с «Динамо». Сообщалось, что форвард может перейти в «Авангард» («Чемпионат»)

Максим Джиошвили принял решение о новом контракте с «Динамо».

Об этом сообщает «Чемпионат». Ранее появилась информация, что 29-летний нападающий близок к переходу в «Авангард». Агентство, представляющее интересы форварда, опровергло эти сведения.  

В минувшей регулярке Джиошвили набрал 24 (11+13) очка в 68 играх. В плей-офф в его активе 9 (5+4) баллов в 17 матчах.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoМаксим Джиошвили
logoДинамо Москва
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