Джиошвили продлит контракт с «Динамо». Сообщалось, что форвард может перейти в «Авангард» («Чемпионат»)

Максим Джиошвили принял решение о новом контракте с «Динамо».

Об этом сообщает «Чемпионат ». Ранее появилась информация , что 29-летний нападающий близок к переходу в «Авангард ». Агентство, представляющее интересы форварда, опровергло эти сведения.

В минувшей регулярке Джиошвили набрал 24 (11+13) очка в 68 играх. В плей-офф в его активе 9 (5+4) баллов в 17 матчах.