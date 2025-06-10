Плющев о Рашевском: «КХЛ увлеклась жонглированием имбурде – драфтов, правил, прочей мишуры. Может, понятие «ограниченно свободный агент» работает в НХЛ – у нас другая ситуация»

Владимир Плющев упрекнул клубы КХЛ в отсутствии идеологии.

24-летний форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда ».

Утверждалось , что московский клуб повторит предложение (195 миллионов рублей за 3 года), после чего обменяет игрока в «Металлург» на денежную компенсацию в размере 150 млн.

– В чем проблема для лиги?

– Послушайте, у лиги никаких проблем нет. Если нам вчера выкатили список очередных безумных новинок в правилах , то, значит, все у лиги в шоколаде. Ребята резвятся – и имитируют бурную деятельность.

Если же серьезно, то история Рашевского говорит о том, что КХЛ увлеклась жонглированием всех этих имбурде – драфтов, правил и прочей мишуры.

Сначала нам в очередной раз пытаются возродить драфты новичков, чтобы опять отобрать всех молодых и поделить. Теперь, скопировав в НХЛ это сомнительное понятие «ограниченно свободный агент», по сути, заставляют клубы окончательно отказаться от воспитания молодых.

Ну а какой смысл с ними возиться, если в 24 года их перекупит очередной «авангардный» клуб?

Не знаю, может, понятие «ограниченно свободный агент» работает в НХЛ, где никто никого не воспитывает и где просто скупаются лучшие игроки мира.

У нас ситуация совсем другая. Нам надо делать все возможное, чтобы воспитывать игроков внутри клубной системы и выходить из жесткого кризиса нашей школы хоккея.

История Рашевского, к сожалению, говорит о том, что мы заблудились – у наших клубов и лиги в целом нет ни политики, ни идеологии.

А потом удивляемся, что лучшие в лиге – 40-летние Шипачев и Радулов, а также легионеры уровня вторых-третьих пятерок АХЛ.

С молодежью, бегающей за длинным рублем, и с «кривыми» правилами вернемся на мировую арену – и заплачем, – сказал Владимир Плющев.