«Авангард» подпишет контракт с Пономаревым на 3 года. Форвард покинул «Питтсбург», не получив гарантии места в составе («СЭ»)
«Авангард» подпишет контракт с Василием Пономаревым на 3 года.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что «Авангард» заплатил 48 млн рублей «Спартаку» при обмене Василия Пономарева.
В сезоне-2024/25 23-летний нападающий провел 7 матчей за «Питтсбург» и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) очко. Права на игрока в КХЛ принадлежали «Спартаку».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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