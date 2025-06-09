«Авангард» подпишет контракт с Пономаревым на 3 года. Форвард покинул «Питтсбург», не получив гарантии места в составе («СЭ»)

«Авангард» подпишет контракт с Василием Пономаревым на 3 года.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс ».

Ранее стало известно, что «Авангард » заплатил 48 млн рублей «Спартаку» при обмене Василия Пономарева .

В сезоне-2024/25 23-летний нападающий провел 7 матчей за «Питтсбург » и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) очко. Права на игрока в КХЛ принадлежали «Спартаку».