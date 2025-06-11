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  • Никита Сошников: «Многие, кто не мог найти команду год назад, всем все доказали: я, Якупов, Прохоркин. Мы хорошие хоккеисты, нас рано списывать»
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Никита Сошников: «Многие, кто не мог найти команду год назад, всем все доказали: я, Якупов, Прохоркин. Мы хорошие хоккеисты, нас рано списывать»

Никита Сошников высказался о том, что долго искал команду год назад.

«Я в прошлом году оказался в ситуации, когда не мог долго найти команду. Не знали, какой рынок будет, лимит на легионеров увеличили. Клубы привезли иностранцев, которые, мягко говоря, не оправдали ожиданий.

Многие, кто не мог найти команду год назад, всем все доказали: я, Якупов, Прохоркин. Мы хорошие хоккеисты, нас рано списывать.

Это задело каждого из нас, в этом году все подписали контракт», – сказал 31-летний форвард, в это межсезонье заключивший соглашение с «Сибирью» на 2 года. 

Минувший сезон Сошников провел в «Адмирале», с которым подписал контракт в октябре прошлого года – уже после старта Фонбет Чемпионата КХЛ.

В итоге он провел 57 матчей за клуб в регулярке и набрал 41 (22+19) очко. В плей-офф добавил 5 (3+2) баллов в 5 играх против «Трактора» – своей бывшей команды.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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