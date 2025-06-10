  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Каблуков о легионерах: «Нужно учить русский язык, уважать нашу культуру, менталитет. Наших в Америке заставляют учить английский»
18

Каблуков о легионерах: «Нужно учить русский язык, уважать нашу культуру, менталитет. Наших в Америке заставляют учить английский»

Илья Каблуков считает, что выступающие в КХЛ легионеры должны учить русский язык.

«Конечно, нужно учить язык. Наши же ребята, когда приезжают в Америку, они не разговаривают на русском с местными. Их заставляют учить английский.

Надо уважать нашу культуру, менталитет. Но я хочу сказать, что они от этого не отлынивают. Они учат и с репетиторами занимаются. Пока, конечно, тяжело и плюс уже не молоды. Быстро выучить язык сложно.

Все мы знаем, что русский – один из самых тяжелых языков. Бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли говорил что-то на русском, нынешний тренер Ги Буше учит русские слова и пытается общаться. Уже понимает, что говорит», – сказал нападающий «Авангарда» Илья Каблуков

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoИлья Каблуков
logoГи Буше
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoНХЛ
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Наиль Якупов: «Меня в пот бросает, когда кто-то баллоны упоминает. Хочу, чтобы все шины, которые используются на тренировках, были вывезены из страны. XXI век на дворе»
16 июня, 20:21
Луи Робитайл об Омске: «Очень красивый город, мне не терпится узнать больше о нем. Уровень организации как в НХЛ, а главная арена – произведение искусства»
444 июня, 07:15
Кожевников о церемонии закрытия сезона КХЛ: «Нуль упоминаний о Шипачеве! Мы не просто не уважаем свою историю – мы в нее плюем! И обречены оставаться придатком НХЛ»
321 июня, 04:55
Главные новости
ЦСКА выменял Бучельникова у «Витязя» на компенсацию. У 21-летнего форварда 54 очка в 65 матчах
4 минуты назад
СКА подпишет контракт с Локтионовым на 2 года («СЭ»)
315 минут назад
Агент Радулова об уходе Никитина из «Локомотива»: «Как это может сказаться? Александр – один из лучших, где бы ни играл. Мастерства у него не убавится»
137 минут назад
Гусев продлит контракт с «Динамо» на 2 года («СЭ»)
248 минут назад
«Авангард» подписал контракт с Пономаревым на 3 года
7сегодня, 14:46
«Витязь» обменяет Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию («Чемпионат»)
8сегодня, 14:39
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал тонкий пас Трампу в плане налаживания отношений. Наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему»
12сегодня, 14:30
Бабаев об интересе к Кузнецову: «Есть несколько клубов с Запада и Востока, пока все в формате переговоров. Если появится вариант с НХЛ, будем рассматривать»
4сегодня, 14:20
Михайлов о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса: «Тогда были хорошие взаимоотношения, бескомпромиссная, честная игра. Эта встреча достойна такой памяти»
7сегодня, 13:41
Щитов о ВХЛ: «Даже приход Ротенберга не повысит интерес. Им тяжело конкурировать с КХЛ. Там зрелищность совсем не та, другое мастерство»
1сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о том, что «Локомотив» может возглавить иностранец: «У клуба есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое»
8сегодня, 14:02
Агент Коршкова о том, где форвард продолжит карьеру: «Секрет. Могу только сказать, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по соглашению сторон»
1сегодня, 13:50
Тренер вратарей «Краснодара» о советах Василевского Агкацеву: «Ключевой стала фраза: «Пропущенную шайбу уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую». Стас понял, как улучшить игру»
5сегодня, 12:37
Плющев о Никитине: «В Ярославле он был значимым человеком, а сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. В «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, думаю»
3сегодня, 11:01
«Салават» выменял Максима Кузнецова у «Рязани» на денежную компенсацию
11сегодня, 10:35
Никита Сошников: «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом? Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики»
сегодня, 09:57
Владислав Третьяк: «Бобровский живет воротами! Это отличает его от других вратарей. Он 2 года подряд держит марку одного из лучших голкиперов НХЛ»
2сегодня, 09:24
Сергачев о сезоне: «Итоги для «Юты» неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили»
1сегодня, 08:58
«Сибирь» подписала контракт с Неколенко на год
4сегодня, 08:44
Форвард минского «Динамо» Бориков: «Сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и для меня лично. Прошли 1-й раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили»
сегодня, 06:58