Фетисов о том, что сыграл за ЦСКА в 51 год: «Шойгу и Лавров взяли меня на слабо. Я совсем неплохо выглядел, физически оказался готов и катался нормально»

Вячеслав Фетисов вспомнил, как сыграл за ЦСКА в 51 год в 2009-м.

– У тебя есть один уникальный рекорд – чуть ли не для Книги рекордов Гиннесса. В отечественных чемпионатах в 51 год уж точно никто не выходил на лед.

– Поверь, я это сделал не ради рекордов Гиннесса, а ради спора со своими друзьями. Недавно попалась нарезка видео с моим участием в том матче 11 декабря 2009 года со СКА. И, знаешь, я совсем неплохо в нем выглядел, хотя играли против лучшей на тот момент команды КХЛ . Это при том, что до этого я практически не тренировался с командой. Но физически оказался готов и катался нормально.

Но это на самом деле уникальный момент. И когда рассказываю о нем студентам или юным хоккеистам, с трепетом вспоминаю, как вошел в раздевалку ЦСКА, за мной захлопнулась дверь – и я уже не сенатор, не легенда мирового хоккея, а вновь игрок. Игрок ЦСКА! А со мной в раздевалке ребята, которые годились мне в сыновья, а может быть, и во внуки. Ритуал подготовки, полный стадион, папа... Царствие ему небесное...

На трибуне жена, дочь. А еще те, кто спровоцировал выйти на лед: Сергей Шойгу и Сергей Лавров , которые меня взяли на слабо. А все ощущения пришли, когда прозвучал финальный свисток и я понял: это все! И я низко поклонился судьбе, которая подарила мне возможность биться 23 сезона на самом высоком уровне, жить любимой игрой, получая от нее удовольствие.

– Однако кроме удовольствия были еще и награды, и деньги...

– Все это ничто по сравнению с тем, что именно в эти годы я нашел любимую жену, друзей. А тогда я еще понял: все, занавес опущен, это конец профессионального хоккеиста Вячеслава Фетисова. Конец! И, с одной стороны, ты горд и счастлив за то, что сумел сделать, а с другой... Словом, праздник со слезами на глазах.

– Но ведь ты не первый и не последний, кто через такое проходил.

– Так-то оно так, но у каждого все по-своему. И частенько, если задают вопрос, когда ты должен уходить, я отвечаю: в тот момент, когда чувствуешь, что тебя уже не тянет на лед. А до тех пор, пока игра приносит радость, удовольствие, надо ею жить. И в 51 мое решение сыграть вопреки всему было вызовом самому себе.

Может, на Книгу Гиннесса тот момент не тянет, но, для того чтобы остановиться-оглянуться, подходит очень хорошо. Считаю, что с уходом мне тоже повезло. Я ушел, выиграв два подряд Кубка Стэнли! Ушел в 40 лет из большого хоккея победителем, а не побежденным.

В обеих финальных сериях мы выиграли 4-0 – вынесли сначала «Филадельфию», потом «Вашингтон». А потому ни о чем не жалею, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.