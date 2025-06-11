  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о том, что сыграл за ЦСКА в 51 год: «Шойгу и Лавров взяли меня на слабо. Я совсем неплохо выглядел, физически оказался готов и катался нормально»
28

Фетисов о том, что сыграл за ЦСКА в 51 год: «Шойгу и Лавров взяли меня на слабо. Я совсем неплохо выглядел, физически оказался готов и катался нормально»

Вячеслав Фетисов вспомнил, как сыграл за ЦСКА в 51 год в 2009-м.

– У тебя есть один уникальный рекорд – чуть ли не для Книги рекордов Гиннесса. В отечественных чемпионатах в 51 год уж точно никто не выходил на лед.

– Поверь, я это сделал не ради рекордов Гиннесса, а ради спора со своими друзьями. Недавно попалась нарезка видео с моим участием в том матче 11 декабря 2009 года со СКА. И, знаешь, я совсем неплохо в нем выглядел, хотя играли против лучшей на тот момент команды КХЛ. Это при том, что до этого я практически не тренировался с командой. Но физически оказался готов и катался нормально.

Но это на самом деле уникальный момент. И когда рассказываю о нем студентам или юным хоккеистам, с трепетом вспоминаю, как вошел в раздевалку ЦСКА, за мной захлопнулась дверь – и я уже не сенатор, не легенда мирового хоккея, а вновь игрок. Игрок ЦСКА! А со мной в раздевалке ребята, которые годились мне в сыновья, а может быть, и во внуки. Ритуал подготовки, полный стадион, папа... Царствие ему небесное...

На трибуне жена, дочь. А еще те, кто спровоцировал выйти на лед: Сергей Шойгу и Сергей Лавров, которые меня взяли на слабо. А все ощущения пришли, когда прозвучал финальный свисток и я понял: это все! И я низко поклонился судьбе, которая подарила мне возможность биться 23 сезона на самом высоком уровне, жить любимой игрой, получая от нее удовольствие.

– Однако кроме удовольствия были еще и награды, и деньги...

– Все это ничто по сравнению с тем, что именно в эти годы я нашел любимую жену, друзей. А тогда я еще понял: все, занавес опущен, это конец профессионального хоккеиста Вячеслава Фетисова. Конец! И, с одной стороны, ты горд и счастлив за то, что сумел сделать, а с другой... Словом, праздник со слезами на глазах.

– Но ведь ты не первый и не последний, кто через такое проходил.

– Так-то оно так, но у каждого все по-своему. И частенько, если задают вопрос, когда ты должен уходить, я отвечаю: в тот момент, когда чувствуешь, что тебя уже не тянет на лед. А до тех пор, пока игра приносит радость, удовольствие, надо ею жить. И в 51 мое решение сыграть вопреки всему было вызовом самому себе.

Может, на Книгу Гиннесса тот момент не тянет, но, для того чтобы остановиться-оглянуться, подходит очень хорошо. Считаю, что с уходом мне тоже повезло. Я ушел, выиграв два подряд Кубка Стэнли! Ушел в 40 лет из большого хоккея победителем, а не побежденным.

В обеих финальных сериях мы выиграли 4-0 – вынесли сначала «Филадельфию», потом «Вашингтон». А потому ни о чем не жалею, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВячеслав Фетисов
logoСергей Лавров
Политика
Сергей Шойгу
logoСпорт-Экспресс
logoЦСКА
logoСКА
logoКХЛ
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о будущем Овечкина: «Ему надо остаться в НХЛ и играть. Нужно 40 с небольшим шайб до абсолютного рекорда Гретцки. Для этого надо будет потерпеть еще пару сезонов»
21вчера, 10:19
Фетисов об уходе Никитина из «Локомотива»: «Болельщикам хотелось, чтобы он остался, попытался выиграть 2-й кубок. Все, что произошло дальше… известные причины, о которых не хотел бы говорить»
16вчера, 09:11
Фетисов о КХЛ: «Навели порядок, лишили московских олигархов шансов подминать под себя другие команды. Это радует. ЦСКА мне сейчас не родной, тот закончился в СССР»
117вчера, 05:30
Главные новости
«Бобровский – будущий член Зала славы. Потрясающая карьера». Дэйли про вратаря «Флориды»
5 минут назад
В Атланте одобрили строительство арены на 18 тысяч зрителей и стоимостью 3 млрд долларов под команду НХЛ. Деньги налогоплательщиков не задействуют
1036 минут назад
Алексеев оштрафован на 91 доллар после драки у бара. С защитника «Вашингтона» могут снять обвинения в случае хорошего поведения
17сегодня, 05:21
Нечас может не продлить контракт с «Колорадо» с зарплатой 9 млн долларов в год, надеясь еще раз набрать больше очка за матч в сезоне
7сегодня, 04:54
Маршанд о налоговом неравенстве в НХЛ: «Канадские и калифорнийские клубы имеют чрезвычайно высокую ставку. Им приходится платить больше, чтобы получить хоккеистов»
4сегодня, 04:42
Тэйвс заинтересовал «Виннипег» и «Торонто». Форвард и его агент активно участвуют в переговорах
5сегодня, 03:58
«Даллас» готов слушать предложения по обмену Робертсона – второго бомбардира команды с 80 очками в сезоне НХЛ. Марчмент также доступен для других клубов
22сегодня, 03:22
Крайдер разрешил Друри вести переговоры об обмене в «Анахайм». «Дакс» были среди клубов, в которые форвард не хотел переходить
13сегодня, 03:10
Джонстон об истекающем контракте Маршанда: «Не удивит, если его зарплата превысит 8 млн долларов в год. Он вносит вклад в команду, которая может выиграть Кубок Стэнли»
1сегодня, 02:45
Пронгер о Беннетте: «Не стал бы платить ему 10 млн долларов в год – он заработал себе от 8 до 8,5 млн. Сэм отлично подходит «Флориде», но Лунделль на пути к уровню второго центра в НХЛ»
8сегодня, 02:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Айлендерс» не обменяют Барзэла и Хорвата. Новый генменеджер Дарш считает, что команда может побороться за плей-офф в следующем сезоне
49 минут назад
Кноблаух заявил, что «не имеет ничего против» игры Скиннера в 3-м матче с «Флоридой». Вратарь «Эдмонтона» в финале пропустил на 3,3 гола больше, чем ожидалось
1сегодня, 05:34
Барков сравнил профессионализм Бобровского и Ягра: «Они очень похожи, учишься, просто наблюдая. Начинаешь думать: «Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя лучше?»
сегодня, 05:09
Мьюз о Кросби, Летанге и Малкине: «Тренеру всегда нужно работать с лидерами. Парни недаром так долго выступают не только в НХЛ, но и в «Питтсбурге»
1сегодня, 04:30
«Баффало» рассматривает обмен Байрэма – он может стать ограниченно свободным агентом. К защитнику большой интерес среди клубов НХЛ
2сегодня, 03:47
Светлов о финале Кубка Стэнли: «Для решающей серии 7,5 голов за игру – суперрезультативность! Хоккей в КХЛ стал более атакующим, но на стандарты НХЛ нам выйти трудновато»
1сегодня, 03:34
«Вегас» может обменять Хага. Защитником интересуются «Детройт», «Филадельфия», «Питтсбург» и «Монреаль»
1сегодня, 02:57
Агентство Гусева о контракте с «Динамо»: «Фантазии отдельных «фантазеров» уже не удивляют. Мы только приступили к переговорам, никаких деталей не обсуждалось»
2сегодня, 02:09
Ишматов об уходе Никитина из «Локомотива»: «Выиграл Кубок Гагарина и ушел, обычно остаются. Только бог знает, что происходит в клубе»
7вчера, 21:58
Черных о возможном банкротстве «Витязя»: «Если Бучельников был обменян, КХЛ разрешила клубу реализовывать игроков, как посчитает нужным»
вчера, 21:48