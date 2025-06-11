Плющев о Никитине: «В Ярославле он был значимым человеком, а сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. В «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, думаю»
Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.
В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.
– О возвращении Никитина в ЦСКА мы слышали уже достаточно давно. Скорее всего, он примет это предложение. Другое дело, что команда потеряла немало игроков, которые определяли ее лицо. И что именно будет выстраивать Никитин, не совсем понятно. То, что было в «Локомотиве», может быть не совсем принято в ЦСКА.
– Не пожалеет ли Никитин о своем решении?
– Не знаю, сложно рассуждать о его чувствах и мыслях. Но в финансовом плане он определенно выиграет. Я как-то говорил, что добра от добра не ищут. В Ярославле он был значимым человеком, а вот сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано.
Думаю, в «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, хотя руководство наверняка было готово к такому исходу. Опять же – если тебе предлагают в два раз больше денег, есть повод задуматься, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Журналист Хайруллин о том, как «Локомотив» объявил об уходе Никитина: «Заметили, что нет слов благодарности бывшему тренеру? О многом говорит»