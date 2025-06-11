Плющев о Никитине: «В Ярославле он был значимым человеком, а сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. В «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, думаю»

Владимир Плющев высказался об уходе тренера Игоря Никитина из «Локомотива».

Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.

В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.

– О возвращении Никитина в ЦСКА мы слышали уже достаточно давно. Скорее всего, он примет это предложение. Другое дело, что команда потеряла немало игроков, которые определяли ее лицо. И что именно будет выстраивать Никитин, не совсем понятно. То, что было в «Локомотиве», может быть не совсем принято в ЦСКА.

– Не пожалеет ли Никитин о своем решении?

– Не знаю, сложно рассуждать о его чувствах и мыслях. Но в финансовом плане он определенно выиграет. Я как-то говорил, что добра от добра не ищут. В Ярославле он был значимым человеком, а вот сумеет ли сделать что-то в ЦСКА , говорить рано.

Думаю, в «Локомотиве » остался не очень хороший осадок, хотя руководство наверняка было готово к такому исходу. Опять же – если тебе предлагают в два раз больше денег , есть повод задуматься, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Журналист Хайруллин о том, как «Локомотив» объявил об уходе Никитина: «Заметили, что нет слов благодарности бывшему тренеру? О многом говорит»