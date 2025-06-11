Михайлов об уходе Никитина из «Локомотива»: «К этой новости и возможному назначению в ЦСКА отношусь положительно. Будем очень рады, если он вернется в клуб»
Борис Михайлов высказался об уходе тренера Игоря Никитина из «Локомотива».
Сегодня ярославский клуб объявил об уходе 52-летнего специалиста с поста главного тренера. Он расторг контракт по своей инициативе.
В минувшем сезоне под руководством Никитина «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина. До работы в ярославском клубе он был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала. Ожидается, что тренер вернется в ЦСКА.
– К этой новости и возможному назначению в ЦСКА отношусь положительно.
– Почему он решил уйти из «Локомотива» после победы в Кубке Гагарина?
– Вопрос очень интересный, но задавать его нужно Никитину. Мы все [будем] лишь очень рады, если он вернется в клуб, – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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