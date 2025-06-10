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Максим Рыбин: «Бобровский незаслуженно не попал в список на «Везину», но сейчас мысли у Сергея явно о другом. Намного важнее выиграть Кубок Стэнли, нежели индивидуальную награду»

Максим Рыбин считает Сергея Бобровского одним из лучших вратарей в НХЛ.

«Бобровский незаслуженно не попал в список на «Везину». Но сейчас все мысли у Сергея явно о другом. Намного важнее выиграть кубок, нежели какую-то индивидуальную награду.

Конечно, такие награды – это всегда почет и престиж, но не главная цель в сезоне. Касаемо другого, я думаю, что Сергей – один из лучших вратарей в лиге, три года подряд его команда в финале и я бы отдал награду ему. Но есть определенные люди, которые этим занимаются, они решили иначе, но, уверен, что Бобровский не расстроится, если выиграет кубок, но без «Везины».

Как я понимаю, они определяют победителя по регулярному чемпионату – в нем был лучший Коннор Хеллибак, хоть и в плей-офф играл не очень, но, думаю он станет обладателем этой награды», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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