Плющев об уходе Никитина из «Локомотива»: «Он уже взрослый мальчик и решает все эти вещи сам. У него есть свой стиль, который он и раньше проповедовал в ЦСКА»
Сегодня появилась информация о том, что «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным. 11 июня он, вероятно, возглавит ЦСКА.
«Игорь Никитин уже взрослый мальчик и он решает все эти вещи для себя сам. Но тот контракт, который ему предложили, наверное, не подошел ему.
Никитин уже не первый год в хоккее. Он был в ЦСКА, потом перешел в «Локомотив». Даже если учитывать, что «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, ему предложили контракт, и он принял для себя решение.
У Никитина есть свой стиль, который он проповедовал и раньше в ЦСКА. Сумеет ли он этим стилем возродить этот легендарный клуб? Но в «Локомотиве» руководство ему поверило и он выиграл Кубок Гагарина. Посмотрим, что будет дальше. Но в таком зрелом возрасте стиль тренеров редко меняется», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.