  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев об уходе Никитина из «Локомотива»: «Он уже взрослый мальчик и решает все эти вещи сам. У него есть свой стиль, который он и раньше проповедовал в ЦСКА»
27

Плющев об уходе Никитина из «Локомотива»: «Он уже взрослый мальчик и решает все эти вещи сам. У него есть свой стиль, который он и раньше проповедовал в ЦСКА»

Владимир Плющев высказался о возможном возвращении Игоря Никита в ЦСКА.

Сегодня появилась информация о том, что «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным. 11 июня он, вероятно, возглавит ЦСКА.

«Игорь Никитин уже взрослый мальчик и он решает все эти вещи для себя сам. Но тот контракт, который ему предложили, наверное, не подошел ему.

Никитин уже не первый год в хоккее. Он был в ЦСКА, потом перешел в «Локомотив». Даже если учитывать, что «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина, ему предложили контракт, и он принял для себя решение.

У Никитина есть свой стиль, который он проповедовал и раньше в ЦСКА. Сумеет ли он этим стилем возродить этот легендарный клуб? Но в «Локомотиве» руководство ему поверило и он выиграл Кубок Гагарина. Посмотрим, что будет дальше. Но в таком зрелом возрасте стиль тренеров редко меняется», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoСоветский спорт
возможные переходы
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoКубок Гагарина
logoВладимир Плющев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин о Радулове: «Я понимал, что капитаном «Локомотива» должен стать коренной ярославец. Александр перешел грань, когда амбиции превыше коллектива, кажется»
159 июня, 18:27
Игорь Никитин: «Ребята из НХЛ говорят, что на Кубке мира не были бы мальчиками для битья. У нас классный чемпионат КХЛ, МХЛ, комплексовать не нужно, надо готовиться к возвращению»
159 июня, 15:24
«Локомотив» ищет нового главного тренера на иностранном рынке (Михаил Зислис)
669 июня, 11:51
Главные новости
ЦСКА выменял Бучельникова у «Витязя» на компенсацию. У 21-летнего форварда 54 очка в 65 матчах
6 минут назад
СКА подпишет контракт с Локтионовым на 2 года («СЭ»)
317 минут назад
Агент Радулова об уходе Никитина из «Локомотива»: «Как это может сказаться? Александр – один из лучших, где бы ни играл. Мастерства у него не убавится»
139 минут назад
Гусев продлит контракт с «Динамо» на 2 года («СЭ»)
250 минут назад
«Авангард» подписал контракт с Пономаревым на 3 года
9сегодня, 14:46
«Витязь» обменяет Бучельникова в ЦСКА на денежную компенсацию («Чемпионат»)
8сегодня, 14:39
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал тонкий пас Трампу в плане налаживания отношений. Наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему»
12сегодня, 14:30
Бабаев об интересе к Кузнецову: «Есть несколько клубов с Запада и Востока, пока все в формате переговоров. Если появится вариант с НХЛ, будем рассматривать»
4сегодня, 14:20
Михайлов о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса: «Тогда были хорошие взаимоотношения, бескомпромиссная, честная игра. Эта встреча достойна такой памяти»
7сегодня, 13:41
Щитов о ВХЛ: «Даже приход Ротенберга не повысит интерес. Им тяжело конкурировать с КХЛ. Там зрелищность совсем не та, другое мастерство»
1сегодня, 13:25
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о том, что «Локомотив» может возглавить иностранец: «У клуба есть опыт работы с зарубежными тренерами, но не помню, чтобы они выигрывали что-то значимое»
8сегодня, 14:02
Агент Коршкова о том, где форвард продолжит карьеру: «Секрет. Могу только сказать, что с «Ак Барсом» расторгли контракт по соглашению сторон»
1сегодня, 13:50
Тренер вратарей «Краснодара» о советах Василевского Агкацеву: «Ключевой стала фраза: «Пропущенную шайбу уже не поймаешь. Можешь поймать только следующую». Стас понял, как улучшить игру»
5сегодня, 12:37
Плющев о Никитине: «В Ярославле он был значимым человеком, а сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. В «Локомотиве» остался не очень хороший осадок, думаю»
3сегодня, 11:01
«Салават» выменял Максима Кузнецова у «Рязани» на денежную компенсацию
11сегодня, 10:35
Никита Сошников: «Сибирь» не аутсайдер. Вы видели же, какие ребята туда едут с российским паспортом? Многие понимают, что это хороший город, классные болельщики»
сегодня, 09:57
Владислав Третьяк: «Бобровский живет воротами! Это отличает его от других вратарей. Он 2 года подряд держит марку одного из лучших голкиперов НХЛ»
2сегодня, 09:24
Сергачев о сезоне: «Итоги для «Юты» неудовлетворительные. Для меня, наверное, тоже, мог лучше сыграть. Задача была попасть в плей-офф, мы ее не выполнили»
1сегодня, 08:58
«Сибирь» подписала контракт с Неколенко на год
4сегодня, 08:44
Форвард минского «Динамо» Бориков: «Сезон был прорывным и для белорусского хоккея, и для меня лично. Прошли 1-й раунд плей-офф, со сборной хорошо выступили»
сегодня, 06:58