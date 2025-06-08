Коньков о слухах про Никитина в ЦСКА: «Основной и самый удивительный трансфер года для меня»
Сергей Коньков прокомментировал слухи об уходе Игоря Никитина в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что зарплата главного тренера «Локомотива» на новом месте составит 160 млн рублей.
«Самый удивительный трансфер межсезонья? Для меня это, пожалуй, ситуация с переходом в ЦСКА Игоря Никитина.
Пока что слухи о его возвращении в армейский клуб не нашли своего официального подтверждения.
Но для меня это все равно основной трансфер года», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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