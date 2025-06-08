Коньков о слухах про Никитина в ЦСКА: «Основной и самый удивительный трансфер года для меня»

Сергей Коньков прокомментировал слухи об уходе Игоря Никитина в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что зарплата главного тренера «Локомотива » на новом месте составит 160 млн рублей.

«Самый удивительный трансфер межсезонья? Для меня это, пожалуй, ситуация с переходом в ЦСКА Игоря Никитина.

Пока что слухи о его возвращении в армейский клуб не нашли своего официального подтверждения.

Но для меня это все равно основной трансфер года», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.