Никитин о звонке Путина: «Сказав «привет», он разрядил обстановку. Я поблагодарил за отношение к хоккею, такой ажиотаж – заслуга главы государства»

Игорь Никитин поделился подробностями разговора с Владимиром Путиным.

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина по итогам прошедшего сезона КХЛ, обыграв «Трактор» (4-1) в финальной серии.

После этого президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру команды и поздравил с победой.

– Что президент сказал?

– Поздравил с чемпионством. Поблагодарил, что Ярославль, хоккейный город, настоящий русский старинный город, стал обладателем Кубка Гагарина.

Чисто по-человечески очень комфортно было разговаривать. Я в ответ его поблагодарил. Очень приятно.

– Владимир Владимирович в хоккей играет, разбирается. Какие-то были терминологии хоккейные?

– Он сразу, сказав «привет», разрядил обстановку, сразу расположил так разговор.

Я благодарил его прежде всего за отношение к спорту в стране, конкретно к хоккею.

Это очень важно. Полные трибуны, такой ажиотаж, детский ажиотаж. Это тоже заслуга главы государства, поэтому было приятно это слышать, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин в интервью Вячеславу Фетисову.