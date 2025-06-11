Сошников о переходе в «Сибирь»: «Подходила по всем параметрам: город, условия. Команда будет заново строиться, легионеры ушли. Тренера знаю еще с МХЛ»
– Как прошли переговоры, как долго длились?
– Недолго, буквально пару недель. Агент обсудил с генменеджером все нюансы. Были другие варианты, но посидел с семьей, поговорил и принял решение поехать в «Сибирь».
– Чем зацепило предложение «Сибири»?
– Наверное, команда все равно будет заново строиться, будут новые ребята, легионеры ушли. Тренера знаю еще с МХЛ, он там начинал свой тренерский путь в «Атланте». Понимаю, чего ожидать от Вадима Сергеевича [Епанчинцева].
Мне «Сибирь» по всем параметрам подходила: город, условия. Поэтому принял такое решение, – сказал 31-летний форвард.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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