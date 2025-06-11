Сошников о переходе в «Сибирь»: «Подходила по всем параметрам: город, условия. Команда будет заново строиться, легионеры ушли. Тренера знаю еще с МХЛ»

– Как прошли переговоры, как долго длились?

– Недолго, буквально пару недель. Агент обсудил с генменеджером все нюансы. Были другие варианты, но посидел с семьей, поговорил и принял решение поехать в «Сибирь».

– Чем зацепило предложение «Сибири»?

– Наверное, команда все равно будет заново строиться, будут новые ребята, легионеры ушли. Тренера знаю еще с МХЛ, он там начинал свой тренерский путь в «Атланте ». Понимаю, чего ожидать от Вадима Сергеевича [Епанчинцева ].

Мне «Сибирь» по всем параметрам подходила: город, условия. Поэтому принял такое решение, – сказал 31-летний форвард.